Survivor İsmail diskalifiye olacak mı? İsmail – Batuhan neden kavga etti, tişörtünü çekti?

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. İsmail – Batuhan kavgası dikkatleri çekti. Peki, İsmail – Batuhan neden kavga etti, tişörtünü çekti? Survivor İsmail diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR İSMAİL DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar yaşandığı görüldü. İsmail'in Batuhan'ı çektiği anlar kameralara yansıdı.

İsmail'in hareketleri sonrası konseyde konuşulanlar "İsmail diskalifiye olacak mı" sorusunu akıllara getirdi. Bu akam yeni bölümde İsmail diskalifiye olacak mı, olmayacak mı,belli olacak.

SURVİVOR İSMAİL KİMDİR?

İsmail Balaban, Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Akçay köyünde 3 Eylül 1987'de doğmuştur. İsmail Balaban küçük yaşta güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Balaban, çocukluk yaşlarında başlayan güreşle tanışmasının ardından, sporculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir.



SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Survivor Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki milli atlet, 00 metre engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazandı. Atletizmdeki başarısıyla dikkat çeken genç yarışmacı, Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alıyor.