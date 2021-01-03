Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımında olan İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
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Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımında olan İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

03.01.2021 22:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:03
Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımında olan İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İsmail Balaban gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

2021 ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Güreş kariyeri başarılarla dolu olan İsmail Balaban, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu. Kırkpınar yağlı güreşlerinde kemer sahibi olan İsmail Balaban, internette hemen araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban'a dair bilgiler… Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey'dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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