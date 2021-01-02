Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş kariyeri!
Survivor 2021 yarışacak Türk pehlivan Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş kariyeri!
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim almış 33 yaşındaki Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş kariyeri!
SURVIVOR İSMAİL BALABAN KİMİDR?
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivan. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
SURVIVOR İSMAİL BALABAN GÜREŞ KARİYERİ
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği