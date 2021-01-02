Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş kariyeri!

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim almış 33 yaşındaki Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş kariyeri!

SURVIVOR İSMAİL BALABAN KİMİDR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivan. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

SURVIVOR İSMAİL BALABAN GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği