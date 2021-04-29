Survivor İsmail Balaban'dan nişanlısı Gamze Atakan'a şok sözler!
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Survivor İsmail Balaban'dan nişanlısı Gamze Atakan'a şok sözler!

Survivor İsmail Balaban'dan nişanlısı Gamze Atakan'a şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2021'de yarışan İsmail Balaban'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" demesi gündem olmuştu. Survivor 2021'nin yeni bölüm fragmanında İsmail Balaban'dan flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Survivor'da kazandığı iletişim oyununda telefonda konuştuğu annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" demesiyle dünyası başına yıkılan ve gözyaşlarına boğulan İsmail Balaban'dan yeni bir hamle geldi.

"KİMSE SİZDEN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL"

Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünün fragmanında oyunu kazanan Balaban, ailesi için "Kimse sizden daha önemli değil" diyerek nişanlısına göndermede bulundu.

"BENİ BURADA ÖLDÜRDÜLER"

İsmail'in annesi telefonda, "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI

Öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın "İstersen seni nişanlınla konuşturabiliriz" teklifinin reddetti. Annesinin hastanelik olduğu olayı çok merak ettiğini söyleyen Balaban, ailesiyle bu konuyu konuşmak istediğini söyledi.

ANNE VE BABASINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Survivor 2021'in yeni bölüm fragmanında rakibini yenerek sayı kazanan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'a bomba bir göndermede bulundu.

Oyunu kazandıktan sonra bağıran Balaban, "Canım annem canım babam hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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