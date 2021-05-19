SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
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SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' olarak iki takım olan yarışmacıların, oyun sonunda ödülleri ise tereyağlı bulgur pilavı ve çiğ köfte oldu.

Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde yaşayan Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen, çevresinde park ve farklı eğlence imkanı bulunmayan bölgeye çocukların oyun oynayabilecekleri küçük bir yarışma parkuru oluşturdu. Çeşitli araçların lastiği, tahta, pet şişe, havuz ve merdivenlerden oluşturulan parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti. Çocukların zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Çeçen, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kısa sürede büyük beğeni alan Harran Survivor mahalle sakinlerinin eğlencesi haline geldi. Rampa koşusuyla başlayan parkurda araç lastiklerinin arasından geçen çocuklar, yüksekten atlayıp havuzda yüzerek, 100 metrelik mesafede yarışı önde tamamlamaya çalışıyor.

'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' diye iki takıma ayrılan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ilgi çekiyor. Yarışı kazanan takıma ise kente özgü olan ve parkurda hazırlanan tereyağlı bulgur pilavı ile büyükleri tarafından yoğurulan çiğ köfte ödül yemeği olarak ikram ediliyor.

SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU
SURVİVOR'IN HARRAN VERSİYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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