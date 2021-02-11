Survivor İletişim Oyununu kim kazandı? Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü neydi?
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Survivor İletişim Oyununu kim kazandı? Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü neydi?

11.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:30
Survivor İletişim Oyununu kim kazandı? Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü neydi?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor.9 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu olan iletişim oyununu kim kazandı? Ödül ne?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 9 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE?

9 Şubat Survivor iletişim oyununda ödül yarışmacıları çok heyecanlandırdı! Kazanan takım ailelerinden gelen fotoğraflı ve onların duydu dolu mesajlarını gördü.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Son yapılan Survivor iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

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