Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kim elendi? (10 Şubat 2021)

Surviyor iletişim oyunu ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta farklı bir iletişim ödülü için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı ailelerinden gelecek haberler ile moral buluyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kim elendi? (10 Şubat 2021)

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Geçtiğimiz haftalara göre iletişim oyunu ödülü, yarışmacıların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. 9 Şubat Salı Survivor 24. bölümde iki takımın yarışmacıları, bu güzel ödülü kazanmak, sevdikleriyle iletişim kurma şansını yakalamak için kıran kırana mücadele etti. Günün sonunda iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacılarının duygusal anları ekrana geldi. Peki, dün akşam Survivor'da kim elendi? (10 Şubat 2021)

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin en duygusal oyunu iletişim oyununda tempo çok yüksekti. Verilen ödül nedeniyle duygusal anlar yaşanan Survivor iletişim oyununda parkurdaki mekanizmalar yarışmacıları zorladı. Parkurun başında bir küpü çevirerek ilerleten sonrasında farklı bir küpü bir mekanizmaya oturtan ve son olarak dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı. Son olarak 7 küpü rakibinden önce devirerek sayıyı almaya çalıştı.

Yarışmacıları duygusal olarak motive edecek bu iletişim oyununa hızlı başlayan Ünlüler oldu ve skoru 3-1 getirdiler. Gönüllüler ise üç sayı alarak öne geçmeyi başardı. 4-4 olduktan sonra oyun bir Gönüllülere bir Ünlülere gitti. 6-6 olduktan sonra Ünlüler üstünlüğü ele geçirdi ve üç oyun alarak skoru 9-6 yaptı. Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz parkura çıktı. İlk olarak sahaya çıkan kadın yarışmacılardan Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı aldı. Böylece Ünlüler, 10'a7 skorla iletişim oyununu kazandı

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bu akşam Survivor'da İletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacıları, ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilme şansına sahip oldu.

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