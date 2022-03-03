Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan iletişim oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Dün Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim oyunu ödülü ne? İşte detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam iletişim oyunu oynandı. Sonuçlar şu şekilde:

Kızlar:

Gönüllüler: 1

Ünlüler: 0

Erkekler :

Gönüllüler: 1

Ünlüler: 0

Sonuç: Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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