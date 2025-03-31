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Survivor İletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyunu ödülü ne?

Survivor İletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyunu ödülü ne?
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Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor İletişim oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor İletişim oyununu kim kazandı 31 Mart Pazartesi?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor İletişim oyununu kim kazandı 31 Mart Pazartesi? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor İletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyunu ödülü ne?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR ELEME DAYLARI KİM?

Bu haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu.

Survivor İletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyunu ödülü ne?

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son elenen son isim Tuğba oldu.

Survivor İletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyunu ödülü ne?



SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor İletişim oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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