Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Ocak Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? .

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. 26 Ocak Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu olan iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 26 Ocak Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler sezonunda ilk iletişim oyunu bu akşam oynanacak. Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kazanan KIRMIZI takım oldu.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?



Survivor 2021'de yarışmacılar, bu akşam oynanacak ilk iletişim oyununu heyecanla bekliyordu. Aileleri ile bir şekilde iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, verilecek ödül karşısında çok heyecanlandı. Survivor yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Buna göre iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, bir Instagram filtresini deneyecek ve çekeceği fotoğrafı Instagramında paylaşabilecek.

SURVİVOR 3. HAFTA SMS SIRALAMASI NASIL OLACAK?



Her hafta Salı günleri açıklanan Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oluyor. Ada konseyinde açıklanacak Survivor 3. Hafta SMS sıralamasını haberler.com da yer alacak.

SURVİVOR 2021'DE KİM ELENECEK?



Survivor Türkiye'nin 3. Haftasında eleme potasına giren ilk isim Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada oylaması ile Dilara'yı eleme potasına göndermişti.

Bu akşam, iki takımın da SMS birincisi açıklanacak. Bu isimler tarafından söylenecek iki yarışmacı ile haftanın eleme adayları belli olacak. Dört isim arasından SMS halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek. Survivor'a veda eden isim belli olduğu zaman haberimizden sizlerle paylaşacağız.

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