Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. 2 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu olan iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 2 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni haftanın iletişim oyunu bu akşam oynanacak. Survivor 2021 ilk iletişim oyunu devam ediyor. Sonuçlandığında haberimize ekleyeceğiz.

İletişim oyunu avantajı ünlüler takımının oldu.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bu akşamki iletişim oyunu ödülünde, yarışmacılar arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları görecektir. Buna göre kazanan takımda yarışmacılar arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajı görebilecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 kanalının en çok izlenen yarışması Survivor'ın son bölümünde ada konseyine gönüllüler takımı gitti.Rekabetin hat safhada olduğu yarışmada, kıyasıya mücadelenin ardından yapılan oylamada eleme adayı Poyraz oldu. Survivor'da 31 Ocak eleme oylamasında Hanzade ve Aleyna'nın adı iki kez, Poyraz'ın ise beş kez yazıldı.