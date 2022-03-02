Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart Çarşamba Survivor iletişimi kim kazandı?

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan iletişim oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor pizza iletişimkim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor İletişim Oyunu henüz başlamadı. Gelişmelerden haberdar olmak için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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