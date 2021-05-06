Survivor İletişim Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı?

Survivor 2021'de bugün İletişim oyunu heyecanı yaşanacak. Programı takip eden izleyiciler İletişim oyunu sonucunu merak ederken Survivor İletişim Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor İletişim Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı?