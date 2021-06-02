Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor dün kim elendi?

Dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor dün kim elendi? Survivor eleme adayları! Survivor sms birincileri!

Dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor dün kim elendi? Survivor eleme adayları! Survivor sms birincileri!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI!

Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu. Kırmızı takımın halk oylaması birincisi olan Berkay, eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi. Mavi takımda ise Steven'in oylama birincisi olması nedeniyle Poyraz elemeye kalan isim oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz'ın elemeye kaldığı Survivor 2021'e veda eden isim Aleyna Çalışkan oldu.