Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İlayda Şeker gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl gönüllüler kadrosunda yarışacak olan İlayda Şeker'in yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını sizlere aktaracağız...