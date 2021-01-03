Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

03.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:23
Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İlayda Şeker gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl gönüllüler kadrosunda yarışacak olan İlayda Şeker'in yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını sizlere aktaracağız...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Karabacak Instagram hesabı!Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Hanzade Ofluoğlu Instagram hesabı!Survivor Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli? Emin Günenç Instagram hesabı!Survivor Sancakay Ilım kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli? Sancakay Instagram hesabı!Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı!Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildiMetropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9Son Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?SON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Fırat Aydınus Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ocak Kasım Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 21:23:24. #1.14#
title