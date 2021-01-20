Survivor İlayda Şeker hakkında şaşırtan gerçek!
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Survivor İlayda Şeker hakkında şaşırtan gerçek!

20.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:50
Survivor İlayda Şeker hakkında şaşırtan gerçek!

Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat İlayda Şeker hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

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