Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 11 Nisan Pazar günü 67. Bölümü yayınlandı. Dün yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele sonucu dokunulmazlığı kazanan takım ve ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 11 Nisan Pazar günü 67. Bölümü yayınlandı. Dün yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele sonucu dokunulmazlığı kazanan takım ve ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Seyirciyi ekran karşısına kilitleyen yarışma olan Survivor'ın dünkü (11 Nisan 2021) yayınında dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişi ikinci eleme adayı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Hanzade, ikinci eleme adayı seçildi.

2021 Survivor'ın bu haftaki ilk eleme adayı ise Aleyna Çalışkandı.

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?

11 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın heyecanlı bölümlerinden biri olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar oyunda ellerinde bıçaklar ile ipleri kesmeye çalıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım gönüllüler olurken kazanan takım, 10-2 skorla ünlüler oldu.

11 NİSAN 2021 67. BÖLÜM ADA KONSEYİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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