Survivor Hikmet Tuğsuz elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor 2025 All Star'ın bu akşamki (2 Haziran) bölümü, izleyenleri şok eden bir açıklamaya sahne oldu. Gönüllüler takımı kampında Hikmet Tuğsuz'u göremeyen izleyiciler, "Hikmet nerede, elendi mi?" sorularına yanıt ararken, sunucu Murat Ceylan beklenmedik haberi verdi. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz neden yok?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ ELENDİ Mİ?

Habere göre Tuğsuz'un ayrılış kararı, kendisiyle ilgili son günlerde sosyal medyada yükselen bir iddiayı akıllara getirdi. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye'ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz'un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler vardı. İzleyiciler, Tuğsuz'un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve "Türkiye'ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti" yorumlarını yapmıştı.

TUTUKLAMA KARARI VE AĞIR SUÇLAMALAR GÖLGESİNDE AYRILIK

Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki ciddi suç iddiaları ve çıkarıldığı belirtilen tutuklama kararlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tuğsuz'un ismi şu iki suçlamayla gündeme geliyor:

1. 45 Milyon TL'lik Villa Dolandırıcılığı: Antalya'da devam eden bir soruşturmada, Tuğsuz'un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açılan dosya nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor.

2. Silahla Kasten Yaralama: Tuğsuz'un ayrıca bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, benzer bir suçtan daha önce kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikle tahliye edildiğini aktarıyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Hikmet Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Survivor'dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.