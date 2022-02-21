Survivor Hikmet bugünkü oyunda sakatlık geçiriyor. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Hikmet sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor 2022 Hikmet'e ne oldu, iyileşti mi? Survivor Hikmet kimdir? merak etti. Peki, Survivor Hikmet'e ne oldu? Survivor Hikmet iyileşti mi? Survivor Hikmet sağlık durumu nasıldır? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR HİKMET SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 21 Şubat 2022 yayınlanacak yeni bölümünde Gönüllüler takımındaki Hikmet sakatlık geçiriyor. Sakatlığın ardından diğer yarışmacılar hemen oyun alanına doktorun gelmesini istiyor. Survivor Hikmet'in sağlık durumu nasıl henüz bir açıklama yapılmadı. Bugünkü yeni bölümde Survivor Hikmet iyileşecek mi, sakatlandı mı, yarışmayacak mı belli olacaktır.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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