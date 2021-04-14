Survivor Hanzade kimdir? Hanzade'nin hastalığı nedir? Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Hanzade merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Hanzade 2021 kadrosunda Gönüllüler takımında yer almasının yanı sıra daha önce Survivor'ı sunmasıyla tanınıyor. Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim?

Survivor adaya vedan eden Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Ek olarak Hanzade'nin hastalığı nedir merak konusu oldu. Hanzade kaç yaşında? Hanzade'nin rahatsızlığı nedir?

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.

Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.

SURVİVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade'nin hastalığı obsesif kompülsif bozukluk olarak açıklandı.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bir anksiyete (endişe) bozukluğu'dur. OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır. Ancak bu sadece geçici bir ferahlık sağlamaktadır. obsesif (saplantılı) ritüelleri yapmamak anksiyete (endişe)'yi yükseltebilir.