Survivor Hanzade eşi Saygun kim?

Survivor yarışmasında gönüllüler yarışmasında yarışan Hanzade eşi merak ediliyor. Survivor Hanzade eşi Saygun kim? Hanzade kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasında gönüllüler yarışmasında yarışan Hanzade eşi merak ediliyor. Survivor Hanzade eşi Saygun kim? Hanzade kaç yaşında, nereli?

HANZADE EŞİ KİM?

Hanzade eşini survivor yarışması boyunca sürekli andı. Peki, Survivor Hanzade eşi Saygun kim? Hanzade'nin eşi Saygun spor eğitmenliği yapmakta. Sık sık instagram hesabından spor ile ilgili paylaşım yapmakta.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.