Survivor hangi takım kazandı? 2022 Survivor kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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SURVİVOR DOKUNULMAZ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

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30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor All Star yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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