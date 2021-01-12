Survivor Gönüllüler oy sıralaması - Survivor Ünlüler oy sıralaması! EXXEN survivor oy sıralamaları

Survivor 2021 Gönüllüler SMS Sıralaması Sonuçları Exxen.com video izle, Survivor 2021 1. Hafta oy sıralamasına göre kim elendi? Acunn SMS sıralaması 12 Ocak 2021'de izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Survivor Gönüllüler oy sıralaması - Survivor Ünlüler oy sıralaması! EXXEN survivor oy sıralamaları

Acunn.com 12 Ocak Survivor 2021 gönüllülerinin SMS sıralamasını merak ediyor ve herkes tarafından araştırılıyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler SMS sonuçları 12 Ocak'ta bir yarışmacının kaderini belirleyecek. Gönüllüler ekibinden eleme adaylarından biri SMS sıralama sonuçlarına göre veda edecek. Peki Survivor 2021 1. hafta Acunn SMS sıralama sonuçları nasıl? Acunn.com Survivor 2021 gönüllüleri sonuçları nasıl oyladı? Survivor 2021 12 Ocak Salı yeni bölümde neler yaşandı? İlk dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllü ekip, ada konseyinde ilk ismini sepete koydu. İkinci dokunulmazlık oyunundan sonra kaybeden gönüllüler ekibinin yaptığı ada konseyinin ardından ikinci eleme adayı olarak Dora ismi yazıldı.

SURVİVOR GÜNÜLÜLER OY SIRALAMASI - ÜNLÜLER OY SIRALAMASI

TV8 ekranlarının sevilen oyun programı Survivor 2021, fırtına gibi geri döndü. Ünlüler-gönüllüler formatında gösterilecek yarışma programında bu hafta ilk eleme yapılacak. Haftanın her iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından iki eleme adayı çıktı. İlk maçta Sena, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda elemeye aday gösterilirken, ikinci maçta ise Dora aday gösterildi. Survivor 12 Ocak 2021 gönüllüleri Survivor 2021'den sonra bu akşam üçüncü eleme adayı olacak acunn.com Gönüllüler SMS sonuçları açıklandı. Acunn, eleme adayı olarak sepette birinci olan yarışmacılardan birinin adını yazacak. Survivor 2021 1. haftada SMS'in galibi olurken, Poyraz eleme adayı Reşat seçildi.

Survivor 2021 1. Hafta oy sıralamasına göre kim elendi?

Survivor'da 12 Ocak 2021'de elenen isim açıklandı. Survivor 2021'de elenecek ilk isim Sena oldu. SMS oylarına göre adaylar arasında en az oyu alan isim oldu. Survivor 12 Ocak 2021 gönüllüleri acunn.com'un oylama sıralaması yarışmanın ilk haftasında herkes tarafından merak ediliyor ve gönüllüler takımının kim olacağı araştırılıyordu. Survivor 2021 1. hafta Gönüllü SMS sıralaması açıklandı. Poyraz, bu hafta en çok oy alan galibi oldu. İlk eleme konseyinde Sena adayı, ikinci eleme konseyinde Dora adayı açıklandı. Bugünkü sms sıralaması sonuçlarının ardından ilk kişi bir kişiye daha isim verecek ve üçlü eleme yapılacaktır. Bu üç kişi arasından en az oyu alan adaya veda edecek kişinin adı açıklanacak.