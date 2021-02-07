Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Survivor Gonca boyu, yaşı?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar, Ünlüler takımında mücadele etmektedir. Peki, Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Survivor Gonca boyu, yaşı nedir?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar, Ünlüler takımında mücadele etmektedir. Peki, Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Survivor Gonca boyu, yaşı nedir? Survivor Gonca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Gonca Kakar 1 Temmuz 1989'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söylemektedir.