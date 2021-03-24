Survivor Gonca kim? Survivor Gonca kaç yaşında, nereli?
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Survivor Gonca kim? Survivor Gonca kaç yaşında, nereli?

24.03.2021 00:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:36
Survivor Gonca kim? Survivor Gonca kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasına sonradan katılan isim Gonca Kakar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Gonca Kakar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gonca Kakar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor Gonca'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Gonca kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR GONCA KİM?

Survivor 2021 kadrosuna bu akşam yeni yarışmacılar katıldı. Yeni yarışmacılar arasında yer alan Gonca Kakar'ın boyu 1.77. Survivor Gonca, Mersin Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Gonca Kakar doğum tarihi : 1 Temmuz 1989

Gonca Kakar kaç yaşında : 31 yaşında

Gonca Kakar mesleği ne : Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni

Gonca Kakar nereli : -

Gonca Kakar burcu ne : Yengeç

Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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