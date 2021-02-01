Survivor futbol oyunu ödülü ne? 1 Şubat futbol maçını hangi takım kazandı? Skor kaç kaç?
01.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:54
Survivor 1 Şubat Pazartesi günkü bölümünde futbol oyunu oynandı. 2'ye 2 yapılan futbol maçında ödül ne merak edildi. Peki Survivor futbol maçını kim kazandı? Hangi takım futbol maçını kazandı? Ödülü ne? Tüm cevaplar haberimizde.
Survivor futbol oyunu ardından ödülü merak ediliyor. Peki ödül yemek ödülü mü olacak? Hangi yemek verilecek? Gıda ödülü mü olacak?
SURVİVOR 1 ŞUBAT PAZARTESİ FUTBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Survivor futbol oyunu ödülü tatlı ödülüdür.
SURVİVOR 1 ŞUBAT PAZARTESİ FUTBOL OYUNU KAZANANI KİM?
Yarışma halen devam ediyor. Şuan 3-2 Gönüllüler önde.
SURVİVOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Survivor programını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.