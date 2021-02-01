Survivor futbol oyunu ödülü ne? 1 Şubat futbol maçını hangi takım kazandı? Skor kaç kaç?

Survivor 1 Şubat Pazartesi günkü bölümünde futbol oyunu oynandı. 2'ye 2 yapılan futbol maçında ödül ne merak edildi. Peki Survivor futbol maçını kim kazandı? Hangi takım futbol maçını kazandı? Ödülü ne? Tüm cevaplar haberimizde.