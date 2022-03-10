Survivor fragman neden yok? Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken, izleyiciler Panorama ve Ekstra programlarını da takip ediyor. TV8 izleyicileri Survivor fragmanını bekliyor. Dün akşam Birsen'in elenmesi sonrası yeni bölüm fragmanı beklenirken Survivor fragman neden yok, sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, TV8 yayın akışı... Survivor fragman yok mu?
Survivor fragman neden yok sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haftanın beş günü yayınlanan Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması sonrası Survivor fragman neden yok, Survivor All Star saat kaçta, hangi gün? sorularına yanıt arandı.
Survivor All Star programı bu akşam yeni bölüm yayın akışında yer alıyor.
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama/ Canlı
- 14:45 Canım Annem/ Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star/ Yeni Bölüm
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayın akışında yeni bölümün yayınlanacağı yazmaktadır.
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