Survivor finalistleri kim oldu? Survivor kim kazandı?
Cuma günü final yapacak Survivor yarışmasında finali garantileyen 2 yarışmacı belli oldu. Peki, Finale kim kaldı? Survivor finalistleri kim oldu? Survivor kim kazandı?
Cuma günü İstanbul'da yapılacak final öncesinde son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor finalistleri kim oldu? Survivor kim kazandı?
SURVIVOR FİNALİSTLERİ
Yarı finalde Aleyna ile mücadele eden Ayşe 10-3 skorla yarı finale gitmeye hak kazandı. Bu durumda yarı finale kaldı. İstanbul'da yapılacak finale İsmail ve Ayşe oldu.
SURVIVOR SON 4 ELEME NASIL OLACAK?
Sembol oyunu olacak ve sembol finalini kazanan direkt olarak İstanbul'da yapılacak finale kalıcak. İki kişi eleme adayı olarak İstanbul'a oylamada gidecek.
SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Merakla beklenen Survivor finaline kısa süre kaldı. Son 4 yarışmacı kıyasıya mücadele veriyor. Cum günü İstanbul^'da Survivor finali gerçekleşecek.