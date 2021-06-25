Survivor finali SMS mi olacak, oyun oynanacak mı? 2021 Survivor finali Türkiye'de mi Dominik'te mi?
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Survivor finali SMS mi olacak, oyun oynanacak mı? 2021 Survivor finali Türkiye'de mi Dominik'te mi?

Survivor finali SMS mi olacak, oyun oynanacak mı? 2021 Survivor finali Türkiye'de mi Dominik'te mi?
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Survivor finali SMS mi olacak merak edildi. Vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında Survivor finalleri geliyor. Peki, 2021 Survivor şampiyonu SMS ile mi belirlenecek?

Bugün 25 Haziran Cuma Survivor finali olacak. Canlı yayında yapılacak Survivor finalinde oyun oynanacak mı, dokunulmazlık olacak mı, performans oyunu olacak mı merak edildi.

SURVİVOR 2021 FİNALİ TÜRKİYE'DE Mİ DOMİNİK'TE Mİ?

Survivor 2021 finali ülkemizde yapılacak. Survivor finali canlı yayında Galataport'ta gerçekleştirilecektir.

GALATAPORT HANGİ İLDE VE İLÇEDE?

Galataport, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır.

SURVİVOR FİNALİ SMS Mİ OLACAK? OYUN OYNANACAK MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor finali SMS ile belirlenecek. Dokunulmazlık veya performans oyunu oynanmayacak.

İsmail ve Poyraz'dan SMS'i yüksek olan Survivor 2021 şampiyonu olacaktır.

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