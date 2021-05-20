Survivor ezber oyununu kim kazandı? Survivor ezber oyunu kaç kaç?
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Survivor ezber oyununu kim kazandı? Survivor ezber oyunu kaç kaç?

Survivor ezber oyununu kim kazandı? Survivor ezber oyunu kaç kaç?
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20 Mayıs akşamı oynanan ezber oyunu izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Survivor ezber oyununu kim kazandı? Survivor ezber oyununu kaç kaç? İşte, detaylar…

Survivor'da ezber oyunu heyecanı yaşandı. Fizik gücü ve hafızayı zorlayan özel parkur izleyicilerin e ilgi odağı oldu. Peki, Survivor ezber oyununu kim kazandı? Survivor ezber oyunu kaç kaç?

SURVİVOR EZBER OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor oyunu henüz sona ermedi.

Güncel skor:

Mavi takım: 9

Kırmızı Takım: 5

Son güncelleme: 00.40

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