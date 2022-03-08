Survivor sonrası değerlendirmelerle Survivor gündemini belirleyen Survivor Extra, bugün ekranda yok.Peki Survivor Extra bugün yayınlanacak mı? Survivor Extra bugün yok mu? İŞte Survivor Extra bugün yayınlanacak mı ve merak edilen soruların yanıtları!

SURVİVOR EXTRA BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?

Acunn Medya, Alpay Kazan'ın ölümüyle yasaboğuldu. Survivor konseyinde herkes gözyaşlarına boğulurken tüm ekip yasa boğuldu.

Yaşanan üzücü gelişme Acunn Medya'da büyük hüzne enden olurken programlarda bu husu göz önünde bulunduruldu.

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