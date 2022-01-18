Survivor Evrim sakatlandı mı, yarışmayacak mı? Survivor Evrim Keklik yarışmadan mı ayrılacak? Survivor Evrim'e ne oldu, neden yok?

18 Ocak Survivor haftanın 4. dokunulmazlık oyununda Evrim sakatlık geçirdi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Evrim sakatlandı mı, yarışmayacak mı? Survivor Evrim'e ne oldu, neden yok? Survivor Evrim Keklik yarışmadan mı ayrılacak? merak etti. Peki, Survivor Evrim şuan nerede, hastaneye mi götürüldü? İşte bilgiler...

Survivor Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim sakatlandı mı, yarışmayacak mı? Survivor Evrim'e ne oldu, neden yok? Survivor Evrim Keklik nerede, neden yok? Evrim Keklik yarışmadan mı çıkacak? Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı?

SURVİVOR EVRİM SAKATLANDI MI, YARIŞMADAN MI AYRILACAK?

Survivor Evrim Keklik, bugünkü dokunulmazlık oyununda sakatlık geçirdi. Yeni bölüm fragmanında Evrim parkurdan inerken ayağı kaydı ve sakatlık geçirdi. Survivor'da Evrim Keklik yarışmadan ayrılacak mı henüz net bilgi yer almıyor. Bugünkü yeni bölümde hep birlikte izleyeceğiz. Umarız ciddi bir şey yoktur. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Evrim Keklik voleybolcu, televizyon kişisidir. Baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Daha sonra voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Evrim Keklik yaşadığı sakatlık nedeniyle, omuzda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirmiştir.

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