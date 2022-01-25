Survivor Evrim neden oynamıyor? Survivor 2022 Evrim sakatlandı mı, neden yarışmıyor? - Haberler
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Survivor Evrim neden oynamıyor? Survivor 2022 Evrim sakatlandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor Evrim neden oynamıyor? Survivor 2022 Evrim sakatlandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor'da haftanın ilk ödül oyunu devam ederken izleyiciler, Survivor Evrim neden oynamıyor? Survivor 2022 Evrim sakatlandı mı, neden yarışmıyor? merak etti. Peki, Survivor Evrim neden yarışmıyor, hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

Survivor Evrim neden oynamıyor? Survivor 2022 Evrim sakatlandı mı, neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EVRİM NEDEN OYNAMIYOR?

Bugünkü ödül oyununda Evrim sakatlığı nedeniyle yarışmadı. Survivor All Star 25 Ocak ödül oyununda sunucu Murat Ceylan, Evrim'in sakatlığı nedeniyle yarışta olmayacağını duyurdu.

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