Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor finaline yaklaşılırken heyecanına arttığı Survivor'da erzak oyunu oynandı. Yarışmacıların ödül için kıyasıya yarıştığı bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Peki, 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı?

25.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:49
Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Gönülllüer ve Ünlüler arasındaki rekabetin üst eviyeye çıktığı Survivor'da erzak oyunu izleyiciyi ekrana bağladı. Erzak oyunu için yüksek performans gösteren Gönüllüler mağlubiyet serisine son vermek istedi. Peki, Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

ERZAK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Erzak oyunu ödülünde yarışmacılar, yağ, salça, makarna, şeker, çay ve tuz gibi gıdalardan oluşan Ramazan kolisi için yarıştılar. Buna ek olarak kazanan takım orman evinde zaman geçirmeye hak kazanacak.

Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 56. bölümünde ödül oyunu için yarışmacılar mücadele verdi. Son bölümde yarışmacılar orman evinde kalma ve dolu dolu bir erzak paketi için yarıştılar. heyecanla izlenen bu zorlu mücadeleden galip çıkan takım, haftalık erzak paketini kazanmayı başardı.

Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülünü kazanan takım 10'a 5 skorla gönüllüler takımı oldu. Uzun bir aranın ardından ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı mağlubiyetler sonra kazanmanın ve ödül almanın keyfini yaşadı.

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