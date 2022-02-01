Survivor eleme hangi gün 2022? Survivor eleme günü ne zaman? Survivor eleme konseyi Salı mı Çarşamba mı? Dokunulmazlık ve Ödül oyunları hangi gün?
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Survivor'da bugün 4 eleme adayı da belli oldu. Adayların belli olmasının ardından izleyiciler, Survivor eleme hangi gün 2022? Survivor eleme günü ne zaman? Survivor eleme konseyi Salı mı Çarşamba mı? merak etti. İşte bilgiler...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor eleme hangi gün 2022? Survivor eleme günü ne zaman? Survivor eleme konseyi Salı mı Çarşamba mı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek. Bu haftanın eleme adayları belli oldu.
- 1. eleme adayı : Barış
- 2. eleme adayı : Birsen
- 3. eleme adayı : Evrim
- 4. eleme adayı : Mert
Survivor'da bu sezon elemeler Çarşamba günleri yapılmaktadır. Bu sezon Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Eleme ise Çarşamba günü yapılıyor. Bu sezon Survivor'da Salı ve Çarşamba günleri ödül oyunları oynanıyor.
Çarşamba günü eleme konseyi yapılıyor ve 1 kişi adaya veda ediyor.
Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:
- - Gizem
- - Ayşıl
Survivor 2022 dokunulmazlık oyunları Cumartesi-Pazar ve Pazartesi günleri yapılmaktadır. Ödül oyunları ise Salı ve Çarşamba günü yapılıyor. Ayrıca Anlat Bakalım oyunu da Salı günü oynanıyor.