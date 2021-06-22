Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da potaya kim girdi?
Survivor'da her geçen gün final heyecanına yaklaşılıyor. Yarışmacılar en iyi performanslarını ortaya koyarken son haftada neler yaşandı merak ediliyor. Peki, Survivor'da potaya kim girdi? Survivor eleme adayları kimler?
Survivor izleyenler, programı heyecanla takip ediyor. Kimlerin eleme adayı olduğu merak edilirken Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da potaya kim girdi gibi konular araştırıldı.
SURVİVOR'DA POTAYA KİM GİRDİ?
Aleyna ve Ayşe karşı karşıya geldi: Ayşe galip geldi
Poyraz ile Berkay karşı karşıya geldi: Poyraz galip geldi
İsmail ile Ayşe karşı karşıya geldi: Ayşe galip geldi
Ayşe ile Poyraz karşı karşıya geldi: Ayşe dokunulmazlığı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dünkü son bölümde Ayşe'nin eleme adayı tercihi Berkay'dan yana oldu. Bu sonuçlarla son eleme adayı listesi belli oldu.
Survivor'da haftanın eleme adayları:
Ayşe
Poyraz
Berkay