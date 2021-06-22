Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor'da her geçen gün final heyecanına yaklaşılıyor. Yarışmacılar en iyi performanslarını ortaya koyarken son haftada neler yaşandı merak ediliyor. Peki, Survivor'da potaya kim girdi? Survivor eleme adayları kimler?