Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?

03.02.2021 00:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:51
Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 2 Şubat Survivor kim elendi?

SURVİVOR 2 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor Duygu ve Poyraz'ın ardından 3. eleme ismi bugün belli olacak. 3 isim arasından en az oy alan isim adaya veda edecek.

Survivor SMS oylamasında en düşük oyu alan Duygu adaya veda etti.

Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Duygu ve Poyraz ilk 2 eleme adayı olmuştu. Poyraz SMS 'de 1. olduğu için adaylığı düştü. Poyraz eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Duygu

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Ayşe (Poyraz SMS oylamasında 1. olduğu için Ayşe'yi eleme adayı olarak seçti)

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Reşat

Survivor bu hafta eleme adayları Duygu, Ayşe ve Reşat oldu.

Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?

SMS EN ÇOK OY ALAN İSİM KİM OLDU?

Gönüllülerde en çok oy alan isim Poyraz oldu.

SMS EN ÇOK OYU ALAN 2. İSİM KİM?

Gönüllülerde en çok oy alan 2. isim Dora oldu.

KİM ELENDİ?

Elenen isim Duygu oldu.

Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Yıldız Tilbe Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 00:51:23. #1.16#
title