Survivor eleme adayları kimler? Survivor 2 Şubat 1. 2. ve 3. adaylar kimler? Adaya kim veda etti?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 2 Şubat Survivor kim elendi?

SURVİVOR 2 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor Duygu ve Poyraz'ın ardından 3. eleme ismi bugün belli olacak. 3 isim arasından en az oy alan isim adaya veda edecek.

Survivor SMS oylamasında en düşük oyu alan Duygu adaya veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Duygu ve Poyraz ilk 2 eleme adayı olmuştu. Poyraz SMS 'de 1. olduğu için adaylığı düştü. Poyraz eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Duygu

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Ayşe (Poyraz SMS oylamasında 1. olduğu için Ayşe'yi eleme adayı olarak seçti)

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Reşat

Survivor bu hafta eleme adayları Duygu, Ayşe ve Reşat oldu.

SMS EN ÇOK OY ALAN İSİM KİM OLDU?

Gönüllülerde en çok oy alan isim Poyraz oldu.

SMS EN ÇOK OYU ALAN 2. İSİM KİM?

Gönüllülerde en çok oy alan 2. isim Dora oldu.

KİM ELENDİ?

Elenen isim Duygu oldu.