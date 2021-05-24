Survivor eleme adayları kimler? Dün Survivor'da kim yazıldı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında dün eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Dün Survivor'da kim yazıldı? Survivor kim elendi? Survivor'da kim aday oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında dün eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Dün Survivor'da kim yazıldı?Survivor kim elendi? Survivor'da kim aday oldu?
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.
ELEME ADAYLARI
Mavi takım eleme adayı: Poyraz
Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan