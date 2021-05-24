Survivor eleme adayları kimler? Dün Survivor'da kim yazıldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında dün eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Dün Survivor'da kim yazıldı? Survivor kim elendi? Survivor'da kim aday oldu?