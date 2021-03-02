Survivor eleme adayları kimler? 2 Mart Ada Konseyi'nde eleme adayları kimler oldu? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler?
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Survivor eleme adayları kimler? 2 Mart Ada Konseyi'nde eleme adayları kimler oldu? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler?

02.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:47
Survivor eleme adayları kimler? 2 Mart Ada Konseyi'nde eleme adayları kimler oldu? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler?

Survivor'da bugün Ada Konseyi heyecanı yaşanıyor. Peki 2 Mart eleme adayları belli oldu mu? Survivor kim elendi? Survivor 2 Mart eleme adayları hangi isimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler?

Survivor 2021'de geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri 2 eleme adayı belirlendi. Bugün ise SMS 1. leri birer isim daha söyleyecek. Peki Survivor birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü eleme adayları açıklandı mı? Survivor kim elendi? Eleme adayları kimler? Oylama 1. leri kimler oldu?

SURVİVOR 2 MART ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivr 2021'de bu haftanın 1. eleme adayı Öykü olurken 2. eleme adayı ise Aleyna Çalışkan oldu. Birazdan SMS 1. leri 3. ve 4. eleme adaylarını açıklayacak.

Survivor eleme adayları kimler? 2 Mart Ada Konseyi'nde eleme adayları kimler oldu? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Öykü

2. eleme adayı : Aleyna Çalışkan

3. eleme adayı : Çağman

4. eleme adayı : Hanzade

3. eleme adayı Çağman oldu.

4. eleme adayı Hanzade oldu.

SMS 1. LERİ KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında SMS 1. si Batuhan oldu.

Gönüllüler takımında SMS 1. si Ayşe oldu.

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