Survivor eleme adayları kimler? 14-15-16 Haziran dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi ismi söyledi, eleme adayları kimler oldu?
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Survivor eleme adayları kimler? 14-15-16 Haziran dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi ismi söyledi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor eleme adayları kimler? 14-15-16 Haziran dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi ismi söyledi, eleme adayları kimler oldu?
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Survivor'da dokunulmazlık oyunları devam ediyor. Format gereği 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 3 eleme adayından birisi yarışmaya veda edecek. Peki, 16 Haziran Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı mı? 15 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Bu haftanın eleme adayları kimler oldu? Hangi isim adaya veda edecek? Olasılık ve ihtimaller!

Survivor eleme adayları kimler oldu? TV8'de yayınlanan Survivor finale doğru tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, 3 eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlık oyunlarını kimler aldı?

SURVİVOR 16 HAZİRAN DOKUNULMAZLIK OYUNU OLACAK MI?

Bugün 16 Haziran Çarşamba günü Survivor yeni bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli olacak. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan bir isim 3. eleme adayını belirleyecek.

SURVİVOR 15 HAZİRAN DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 15 Haziran Salı günkü bölümde dokunulmazlığı Poyraz kazandı.Poyraz 2. eleme adayı ismi olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini verdi.

SURVİVOR 14 HAZİRAN DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 14 Haziran Pazartesi günkü bölümde ise dokunulmazlığı İsmail Balaban kazanmıştı. İsmail eleme adayı olarak Dora'nın ismini vermişti.

SURVİVOR HAFTANIN DOKUNULMAZLIĞINI KAZANAN İSİMLER KİMLERDİR?

  • 1. dokunulmazlığı kazanan isim : İsmail
  • 2. dokunulmazlığı kazanan isim : Poyraz
  • 3. dokunulmazlığı kazanan isim : - (Henüz belli değil)

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

  • 1. eleme adayı : Dora
  • 2. eleme adayı : Aleyna K.
  • 3. eleme adayı : - (Henüz belli değil)
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