Survivor eleme adayları kimler? 14-15-16 Haziran dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi ismi söyledi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunları devam ediyor. Format gereği 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 3 eleme adayından birisi yarışmaya veda edecek. Peki, 16 Haziran Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı mı? 15 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Bu haftanın eleme adayları kimler oldu? Hangi isim adaya veda edecek? Olasılık ve ihtimaller!