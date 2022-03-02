Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? - Haberler

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Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

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Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

2 Mart Çarşamba Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Bunun ardından Gönüllüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mart kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir? İşte bilgiler…

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 7. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 28 Şubat Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mart kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

2. eleme adayı : Aşkım

3. eleme adayı : Yasin

4. eleme adayı : Gökhan

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