24 Ocak Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 24 Ocak kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir? İşte bilgiler...

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 2. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 24 Ocak Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 24 Ocak kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Ünlüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek. Henüz Ada Konseyi ve oylama başlamadı. Başladığında detayları ileteceğiz.

1. eleme adayı : Mert

Mert 2. eleme adayı : Berna

Berna 3. eleme adayı : Ayşıl

Ayşıl 4. eleme adayı : Sercan

Sürgün adasına giden isim : Ayşıl ve Sercan

Buna göre bu hafta eleme potasında Mert, Berna, Ayşık ve Sercan yer aldı.

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