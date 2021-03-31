Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?
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Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

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Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

30 Mart Salı günü TV8 ekranlarının adrenalin dolu yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler'de eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu oynandı. 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 30 Mart Salı bugün eleme konseyi heyecanı ile TV8 ekranlarına geldi. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? merak ediyor. Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor eleme adayı kimdir? İşte detaylar haberimizde…

30 MART ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlülerin dokunulmazlık ve ödül oyunu ödülü kaybetmesi ile bir isim yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler eleme adayı olarak Öykü'nün adını yazdı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Aleyna,

Hanzade,

Öykü

Dilek Ulusan
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