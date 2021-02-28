Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 27 Şubat eleme adayı!

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun ardından kaybeden takım ada konseyinde 1. eleme adayını çıkardı. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 1. eleme adayı kim oldu?