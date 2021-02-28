Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 27 Şubat eleme adayı!
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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 27 Şubat eleme adayı!

28.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:35
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 27 Şubat eleme adayı!

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun ardından kaybeden takım ada konseyinde 1. eleme adayını çıkardı. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 1. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında dokunulmazlık heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti.Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 1. eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı sizlerle!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Şubat tarihinde yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler, dokunulmazlığı 10-5 aldı. Peki, Ünlüler takımında eleme adayı kim oldu? Öykü ilk eleme adayı oldu.

27 ŞUBAT MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu için kıyasıya mücadele eken ünlüler ve gönüllüler takımında kazanan kim oldu? 10 olan takımın kazanacağı karşılaşmayı gönüllüler kazandı.

Gönüllüler:10

Ünlüler:9

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