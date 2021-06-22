Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Berkay mı Aleyna mı eleme adayı oldu?
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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Berkay mı Aleyna mı eleme adayı oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Berkay mı Aleyna mı eleme adayı oldu?
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Survivor 3. eleme adayı! Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Berkay mı Aleyna mı eleme adayı oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 3. eleme adayı! Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Berkay mı Aleyna mı eleme adayı oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında 3. adayın belirlenmesi için bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Devam eden dokunulmazlık oyunu detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

3. eleme adayı için dokunulmazlığı alan Ayşe'nin isim söylemesi gerekecek. Devem eden konsey sonrası eleme sonucunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Poyraz,

Ayşe

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