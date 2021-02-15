Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eeme potasında kimler var?
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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eeme potasında kimler var?

15.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:40
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eeme potasında kimler var?

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen 27. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte emrak edilen soruların cevapları

Survivor 2021'de getirilen yenilikte ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda öğrenildi. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu gibi merak edilen sorular da yanıtını buldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?

14 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de getirilen yenilikte ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda öğrenildi. Buna göre avantaj oyunu, dokunulmazlık oyunundan farklı bir parkurda farklı bir oyun şeklinde yapıldı. Survivor'da yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı.

Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanması nedeniyle, ünlüler takımı için kritik bir mücadele oldu. Kuvvet ve dengenin önemli olacağı oyunda izleyicileri kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gönüllüler takımı, iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yaptı. İsmail, Berkay'ı yenerek skoru 9-8 yaptı. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe ile Merve karşı karşıya geldi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, haftanın ikinci dokunulmazlığını gönüllüler takımına getirdi. Böylece gönüllüler takımı, sezon boyunca ilk defa üst üste iki dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eeme potasında kimler var?
Doğan

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kaybeden ünlüler takımda erkek yarışmacılar için yapılan oylamada adı yazılanlar Hayrettin, Çağrı ve Sergen oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Çağrı Atakan, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor'daki ilk eleme adayı ise ünlülerden Doğan olmuştu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eeme potasında kimler var?
Çağrı Atakan
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