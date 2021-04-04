Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Nisan Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi? Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!