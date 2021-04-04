Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!
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Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!

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Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Nisan Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi? Survivor eleme adayı kim oldu? Son Dakika: 3 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SurvivTV8 Survivor oylama!

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 3 Nisan Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

3 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ilk eleme adayları İsmail ve Doğan oldu.

SURVIVIOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Nisan Cumartesi yayınlanan Survivor yarışmasında zorlu su parkuru yarışmacıları baya zorladı. Dokunulmazlık oyununu 10-6 gönüllüler kazandı.


Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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