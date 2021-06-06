Survivor eleme adayı kim oldu? Poyraz kimi söyledi? Dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 5 Haziran Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?