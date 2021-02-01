Survivor eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlığı kim kazandı?

01.02.2021 02:40 | Son Güncelleme: 01.02.2021 02:44
Survivor eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtını 31 Ocak'ta yayınlanan bölümünde buldu.

Survivor mücadelesinde, 17. bölümünde dokunulmazlık heyecanıyla büyük bir rekabet yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kaybeden gönüllüler oldu. Survivor yarışmasının en heyecanlı oyunu dokunulmazlığın ardından Survivor eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 kanalının en çok izlenen yarışması Survivor'ın son bölümünde ada konseyine gönüllüler takımı gitti.Rekabetin hat safhada olduğu yarışmada, kıyasıya mücadelenin ardından yapılan oylamada eleme adayı Poyraz oldu. Survivor'da 31 Ocak eleme oylamasında Hanzade ve Aleyna'nın adı iki kez, Poyraz'ın ise beş kez yazıldı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da rekabetin ve mücadelenin daha çok olduğu dokunulmazlık oyunlarında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen ikinci dokunulmazlık oyununda 10 -7 ünlüler kazandı. İkinci dokunulmazlığı da kazanan Ünlüler kendilerini garantiye alırken, gönüllüler ise ada konseyinde isim çıkardı.

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