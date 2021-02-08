Survivor eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor Hanzade kimdir?
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Survivor eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor Hanzade kimdir?

08.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:37
Survivor eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor Hanzade kimdir?

Survıvor yarışması yeni sezona iddialı başladı. Yeni sezonda ilgi çekmeyi başaran yarışmada bu hafta kim eleme adayı oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor Hanzade kimdir?

Bu oynanan dokunulmazlık mücadelesinde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor Hanzade kimdir?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesi veren ünlüler- gönüllüler takımından kazanan ünlüler oldu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Hanzade'yi yazdılar.

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

7 Şubat tarihinde yayınlanan Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı.Bayrak yarışında Ünlüler takımı Sergen ve Öykü, Gönüllüler takımı ise Aleyna Çalışkan ve Steven ile oyuna çıktı. Finalde Ünlülerden Sergen ve Öykü son sayıyı alarak haftanın 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 kazandı. Seçme Dokunulmazlık Oyununu Ünlüler Takımı Kazandı.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur. Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve 2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

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